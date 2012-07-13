Нужно изменить дизайн существующего сайта БезПодряда.ру Переверстать, поменять блоки местами, сделать светлее, добавить выпадающее меню. Примерный вариант изменений "главной" прикрепил в файле - сравниваем с оригиналом. ...
Дизайн сайта
Сайт stol-prof.ru/
За основу взять сайт www.ligron.ru/
МЕНЮ САЙТА
1. О компании или Главная
2. Продукция: www.ligron.ru/production/
3. Услуги
4. Цены
5. Галерея: (фото подготовлю)
6. Партнерство
7. Контакты
Хочется что то оригинальное, желательно в светлых тонах, может быть придумать какие-то оригинальные доп.меню. Можно не стандартную структуру. ,(возможно обыграть слово «стол»).
Заявки фрилансеров
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