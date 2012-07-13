Дизайн сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт59 заявок340 просмотров

Сайт stol-prof.ru/

За основу взять сайт www.ligron.ru/

МЕНЮ САЙТА

1. О компании или Главная

2. Продукция: www.ligron.ru/production/

3. Услуги

4. Цены

5. Галерея: (фото подготовлю)

6. Партнерство

7. Контакты

Хочется что то оригинальное, желательно в светлых тонах, может быть придумать какие-то оригинальные доп.меню. Можно не стандартную структуру. ,(возможно обыграть слово «стол»).

13 лет назад
olga-dmitrieva
Ольга 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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