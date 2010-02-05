Изменение дизайна сайта/верстка

Нужно изменить дизайн существующего сайта БезПодряда.ру

Переверстать, поменять блоки местами, сделать светлее, добавить выпадающее меню.

Примерный вариант изменений "главной" прикрепил в файле - сравниваем с оригиналом.

Оплата поэтапно - главная страница и т.д.

Просьба указывать цену и сроки только за главную.

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