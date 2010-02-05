Изменение дизайна сайта/верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок288 просмотров

Нужно изменить дизайн существующего сайта БезПодряда.ру

Переверстать, поменять блоки местами, сделать светлее, добавить выпадающее меню.

Примерный вариант изменений "главной" прикрепил в файле - сравниваем с оригиналом.

Оплата поэтапно - главная страница и т.д.

Просьба указывать цену и сроки только за главную.

Общаюсь через голосовую связь СКАЙП, прошу учесть любителей аськи, переписываться некогда.

Я считаю что, взаимовыгодное партнерство — это основа успешного развития любой компании и любого вида деятельности. Я готов предоставить Вам все необходимое для решения задачи. При успешном взаимодействии, взаимопонимании и соблюдении сроков, я буду с Вами сотрудничать и в последующем.

13 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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