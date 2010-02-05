Нужно нарисовать 4-5 функциональных слайдов, т.е. с поисковым интерфейсом. Только дизайн слайдов, больше ничего не нужно. Примеры: www.bnb.com http://www.instantshift.com/2010/02/05/66-examples-of-perfect-slideshow-presentation-in-web-design/ Желательны примеры ранее выполненных работ.
Изменение дизайна сайта/верстка
Нужно изменить дизайн существующего сайта БезПодряда.ру
Переверстать, поменять блоки местами, сделать светлее, добавить выпадающее меню.
Примерный вариант изменений "главной" прикрепил в файле - сравниваем с оригиналом.
Оплата поэтапно - главная страница и т.д.
Просьба указывать цену и сроки только за главную.
Общаюсь через голосовую связь СКАЙП, прошу учесть любителей аськи, переписываться некогда.
Я считаю что, взаимовыгодное партнерство — это основа успешного развития любой компании и любого вида деятельности. Я готов предоставить Вам все необходимое для решения задачи. При успешном взаимодействии, взаимопонимании и соблюдении сроков, я буду с Вами сотрудничать и в последующем.
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