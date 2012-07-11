Отрисовка. Верстка. Натяжка на сайт.

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок134 просмотра

У существующего сайта кардинально поменять дизайн.

То, что желаем в прикрепленных файлах.

Необходимо: отрисовать в psd, сверстать и натянуть на живой сайт.

http://www.arturgreef.com

Жду сроки и стоимость.

13 лет назад
karama
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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