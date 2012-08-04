Создать дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки297 просмотров

Необходимо создать дизайн для сайта-каталога.

Продукция - яблоки.

1. Страница приветствия и выбора языка, аналогично этой:

http://www.pinkladyeurope.com/ (рус, укр, англ, нем).

2. Страница каталог, аналогично этой:

http://www.fruitserviceblu.it/products.aspx?lng=1#&slider1=3

Дизайн должен быть оригинальным и удобным.

13 лет назад
VictorK
Виктор 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$80
5 дней
Со стороны исполнителя не было ни одной задержки. Всё сделал чётко и грамотно. В общении вежлив, исправил все замечания/предложения без каких либо отговорок. Очень приятно было работать.
Спасибо Виктору за сотрудничество. всегда на связи. все своевременно, конструктивно.

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад

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