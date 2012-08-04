Требуется сделать приятный дизайн для сайта, посвященного организации свадеб. Шаблоны не предлагать. В предложении указывайте ссылки на ваше портфолио.
Создать дизайн сайта
Необходимо создать дизайн для сайта-каталога.
Продукция - яблоки.
1. Страница приветствия и выбора языка, аналогично этой:
http://www.pinkladyeurope.com/ (рус, укр, англ, нем).
2. Страница каталог, аналогично этой:
http://www.fruitserviceblu.it/products.aspx?lng=1#&slider1=3
Дизайн должен быть оригинальным и удобным.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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