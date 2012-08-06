3 внутренних страницы для сайта

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок147 просмотров

Здравствуйте.

Есть утвержденный дизайн.

Необходимо по аналогии,отталкиваясь от утвержденной концепции,разработать 3 внутренних страницы.

Необходимо выполнить до завтрашнего утра,все детали объясню.

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$75
1 день
Очень хороший,талантливый исполнитель ! Всегда на связи,правки вносит очень оперативно. Приятна в общении !
Сотрудничеством довольна. Четкие правки, постоянно на связи. Отзывчивый, коммуникабельный заказчик. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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