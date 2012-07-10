Создание дизайна для корпоративного сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт46 заявок244 просмотра

Добрый день Ladies and Gentlemen,

цель нашего проекта - создание дизайна для сайта-визитки. Тематика - бизнес, управление интернациональными проектами, финансы.

Мы имеем определенное представление о будущем дизайне и можем предоставить примеры для ориентировки. Фирменный логотип имеется. Основные характеристики: серьезный, деловой, строгий стиль; темные тона; минимум графики (графика подчеркивающая деловой стиль приветствуется), сайт не будет содержать много текстовой информации.

Мы ищем дизайнера, который умеет создавать строгие, минималистические - и тем не менее стильные сайты. Наш выбор будет зависеть в основном от Вашего портфолио.

Благодарю за внимание.

13 лет назад
ritterre
Старк 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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