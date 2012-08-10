Требуется создать макет (PSD) дизайна сайта: 5 страниц. Краткое обобщённое техническое задание находится во вложении. Полное техническое задание на разработку сайта в целом (для более полного понимания потребностей заказчика) будет предоставлено только выбранному мной исполнителю. ...
Требуется редизайн сайта
Требуется редизайн сайта, задание по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1S1VOKQM-oYQb6UEHLl943VEXgNHu_rug4vYQ7FZBAV4/edit
Бюджет 9000 руб., общение желательно посредством емайл: oxyzone собака mail.ru
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