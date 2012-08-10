Требуется редизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок340 просмотров

Требуется редизайн сайта, задание по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1S1VOKQM-oYQb6UEHLl943VEXgNHu_rug4vYQ7FZBAV4/edit

Бюджет 9000 руб., общение желательно посредством емайл: oxyzone собака mail.ru

13 лет назад
Adilan
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
$400
25 дней
Работой очень доволен! Сделано именно то что требовалось. Александр выполнил работу качественно, проявив максимум инициативы. Рекомендую!!!
Приятно было работать с Адилем. Чёткое задание, предоплата и оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад

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