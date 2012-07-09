надо сделать редизайн небольшого сайта
Редизайн сайта на CMS Joomla
Требуется в короткие сроки поработать с шаблоном сайта на CMS Joomla 1.5.
Тематика: металлические и межкомнатные двери.
Имеется сайт с установленным шаблоном.
Нужно выровнять шрифты и стили сайта. Подобрать необходимые баннеры для статей сайта, а также элементы оформления сайта.
Бюджет до 5000 руб. Портфолио работ на Joomla обязательно. Оплата в два этапа.
Заявки фрилансеров
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