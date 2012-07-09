Редизайн сайта на CMS Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок150 просмотров

Требуется в короткие сроки поработать с шаблоном сайта на CMS Joomla 1.5.

Тематика: металлические и межкомнатные двери.

Имеется сайт с установленным шаблоном.

Нужно выровнять шрифты и стили сайта. Подобрать необходимые баннеры для статей сайта, а также элементы оформления сайта.

Бюджет до 5000 руб. Портфолио работ на Joomla обязательно. Оплата в два этапа.

Joomla
13 лет назад
effinn
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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