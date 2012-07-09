Редизайн сайта на CMS Joomla

Требуется в короткие сроки поработать с шаблоном сайта на CMS Joomla 1.5.

Тематика: металлические и межкомнатные двери.

Имеется сайт с установленным шаблоном.

Нужно выровнять шрифты и стили сайта. Подобрать необходимые баннеры для статей сайта, а также элементы оформления сайта.

Бюджет до 5000 руб. Портфолио работ на Joomla обязательно. Оплата в два этапа.