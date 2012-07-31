Дизайн скрипта текстовой рекламы

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок222 просмотра

Необходим дизайн скрипта текстовой рекламы.

Что будет уметь скрипт:

-распределение интерфейса на рекламодателя и администратора.

Рекламодатель:

-иметь возможность добавлять/удалять рекламные блоки, содержать конструктор объявлений, аля яндекс.директ. (заголовок, тело сообщения, ссылка, урл сайта, картинка)

-Просматривать статистику скликов объявлений.

-Выбирать формат текстовых блоков.

-Выбирать площадку для показа объявления.

-Устанавливать свою цену за клик, максимальную цену. (система должна примерно показать и рассчитать на основе статистики показов, какое количество показов объявления будет сделано за указанную цену клика)

-Устанавливать время показа объявления с и до.

-Просматривать цены гарантированных показов на площадках.

-Пополнение счета.

Администратор:

-Добавлять/Удалять рекламодателей.

-Начислять рекламодателю депозит.

-Добавлять новые рекламные площадки.

-Добавлять новые рекламные *зоны площадки.

-Управлять объявлениями (редактировать, отключать, удалять)

-Генерировать код рекламных блоков для установки на сайте. (Формат, оформление) Как в partner.yandex.ru

-Просмотр списка ip адресов которые скликнули объявление.

*Зона это область на сайте где будет показывать объявление, например header-240x60, sidebar-120x600 и т.д.

Дизайн должен быть в стиле web 2.0, максимально удобен, максимально продуман, основной цвет - салатовый/белый , красный/белый.

Структуру аналогичных блоков можно прям скопировать с яндекс.директ и partner.yandex.ru , на мой взгляд более продуманного решения уже просто не придумать =)

Дизайн должен содержать все необходимые формочки, кнопочки, текстовые блоки, примеры оформления объявлений, в общем все возможные элементы.

Цена/Сроки/Ссылки на портфолио на подобные проекты если есть/Вопросы в ПМ.

13 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

iazazello
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$350
10 дней
Отличная работа, все вовремя и в срок! Рекомендую к сотрудничеству.
Задача поставлена четко. Оплата своевременная, плюс бонус. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

iazazello
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад

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