Нужно поменять на скрине сайта блоки местами, дорисовать некоторые элементы. Лого сделать объемнее. Подобрать цвета элементов, как будет в "живую". Цель - посмотреть на дизайн сайта с изменениями. ...
Дизайн скрипта текстовой рекламы
Необходим дизайн скрипта текстовой рекламы.
Что будет уметь скрипт:
-распределение интерфейса на рекламодателя и администратора.
Рекламодатель:
-иметь возможность добавлять/удалять рекламные блоки, содержать конструктор объявлений, аля яндекс.директ. (заголовок, тело сообщения, ссылка, урл сайта, картинка)
-Просматривать статистику скликов объявлений.
-Выбирать формат текстовых блоков.
-Выбирать площадку для показа объявления.
-Устанавливать свою цену за клик, максимальную цену. (система должна примерно показать и рассчитать на основе статистики показов, какое количество показов объявления будет сделано за указанную цену клика)
-Устанавливать время показа объявления с и до.
-Просматривать цены гарантированных показов на площадках.
-Пополнение счета.
Администратор:
-Добавлять/Удалять рекламодателей.
-Начислять рекламодателю депозит.
-Добавлять новые рекламные площадки.
-Добавлять новые рекламные *зоны площадки.
-Управлять объявлениями (редактировать, отключать, удалять)
-Генерировать код рекламных блоков для установки на сайте. (Формат, оформление) Как в partner.yandex.ru
-Просмотр списка ip адресов которые скликнули объявление.
*Зона это область на сайте где будет показывать объявление, например header-240x60, sidebar-120x600 и т.д.
Дизайн должен быть в стиле web 2.0, максимально удобен, максимально продуман, основной цвет - салатовый/белый , красный/белый.
Структуру аналогичных блоков можно прям скопировать с яндекс.директ и partner.yandex.ru , на мой взгляд более продуманного решения уже просто не придумать =)
Дизайн должен содержать все необходимые формочки, кнопочки, текстовые блоки, примеры оформления объявлений, в общем все возможные элементы.
Цена/Сроки/Ссылки на портфолио на подобные проекты если есть/Вопросы в ПМ.
Выбранный исполнитель
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