Дизайн сайта агентства недвижимости

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок295 просмотров

Нарисовать уникальный дизайн сайта Агентства Недвижимости в г.Нефтеюганске.

обо всем в ICQ 557685956

Сайт на подобие этих соберем etagi.com

Список объектов как тут http://www.kievrealty.com.ua/

И много другое при личной переписки)

Главная страница + 4-8 внутренних с (админкой(риес админ панель для агентов))

Предоплата 5 000. нужно больше? договоримся.

13 лет назад
demaskoo
Руслан 
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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