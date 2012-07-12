Изменить шапку сайта

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Завершен11 заявок226 просмотров

Есть сайт:

http://www.broll.ru

Требуется изменить дизайн шапки, полностью её переверстать. Пишите сроки и цены.

13 лет назад
Sampo
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

winstonby
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Выбрал заявку Александра, так как у него в подписи присутсвуют контакты и ссылка на портфолио, в котором я увидел именно то, что надо мне. Оказалось, оперативно отвечает на почту (в отличие от некоторых фрилансеров, с которыми, кажется, проще списаться по старинке, бумажной почтой). Быстро сделал эскиз, корректно реагирует на поправки и даже придирки. Сроки выдержал, работой доволен. Обязательно буду ещё обращаться. Единственное замечание, на мой взгляд, Александр зря демпингует. Цена, конечно, имеет значение, но, повторюсь, его заявку выбрал не по этой причине. В итоге пришлось человеку немного доплатить - считаю, что качественная работа должна оплачиваться.
Не пожалел о сотрудничестве с Юрием. Очень приятен в общении, четко ставит задачу, включая нюансы, а так же быстро указывает на недочеты.

Заявки фрилансеров

winstonby
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад