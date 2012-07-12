Изменить шапку сайта

Выбрал заявку Александра, так как у него в подписи присутсвуют контакты и ссылка на портфолио, в котором я увидел именно то, что надо мне. Оказалось, оперативно отвечает на почту (в отличие от некоторых фрилансеров, с которыми, кажется, проще списаться по старинке, бумажной почтой). Быстро сделал эскиз, корректно реагирует на поправки и даже придирки. Сроки выдержал, работой доволен. Обязательно буду ещё обращаться. Единственное замечание, на мой взгляд, Александр зря демпингует. Цена, конечно, имеет значение, но, повторюсь, его заявку выбрал не по этой причине. В итоге пришлось человеку немного доплатить - считаю, что качественная работа должна оплачиваться.