Редизайн сайта. Приватно для AlexLosev.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки154 просмотра

Небольшой проект по редизайну сайта www.rodrigez.ru.

Нужно изменить шрифты и шапку сайта. В шапке можно чётче отразить деятельность: диджеинг и прокат оборудования.

Если предложите другой стиль оформления разделительных линий - буду рад.

Основной цвет сайта - чёрный - сохраняем.

13 лет назад
filipyev
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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