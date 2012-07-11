Сделать копию сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок272 просмотра

Нужно сделать копию сайта (только дизайн) http://replicalux.ru/

Также нужно изменить тематику сайта на автомобильную.

Подробности в личке, либо скайп.

13 лет назад
ZhukV
33 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

aticus-finch
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$35
4 дня
Все сделано быстро и качественно. Все пожелания выполнены!
Снова сотрудничество с этим человеком принесло только положительные эмоции. Чётко поставленая задача, полная оплата, всегда на связи - отличный заказчик. Спасибо. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

aticus-finch
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн для сайта

    $50

    Добрый день, нужен дизайн для сайта онлайн фильмов и мультфильмов. Сайт только создан. На Dle 9.5. Нужен легкий тематический дизайн, можно уникализированный шаблон. Дизайн для всего сайта и желательно верстка. Светлые тона. Отзывы от исполнителей ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Придумать новую цветовую гамму для сайта

    $50

    Нужно придумать новую цветовую гамму для сайта http://sms-guru.ru, которая бы больше подходила для сайта поздравительной тематики, чем текущая. Макета у меня нет, поэтому можно "разукрасить" скриншот сайта (например, вот эту страницу: http://sms-guru.ru/sms/send/3494/ - на ней ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настройка торрента под ключ на torrentpier.

    $50

    Требуется создание торрент-трекера под ключ на torrentpier. Минимальная смена дизайна (шапка), категории (есть бд), по максимуму хаки, безопасность, шаблоны загрузок, парсер. Рекомендации по серверу и возможность зеркал на впс. Жду предложений и цену.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка + дизайн

    $100

    Здравствуйте. Ищем верстальщика/дизайнера. Толкового мастера своего дела. Нужно достичь качественной верстки и оформления для 2х выводов функций сайта (PHP).

    PHP
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отредактировать PSD файлы

    $5

    Здравствуйте! Нужно внести изменения в PSD файлы. Сроки не "горящие". Работа не сложная. Думаю, что проект заинтересует начинающих дизайнеров. Бюджет 5 у.е.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо полностью переработать сайт.

    $500

    Имеется сайт http://ekonomlu.ru , который является по сути аналогом http://kuponator.ru. Необходимо создать сайт заного. Данные по купонам и скидкам, должны браться непосредственно с сайта http://biglion.ru . Подробности и ТЗ после общения.

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн страницы

    $90

    Нужен новый дизайн для информационного сайта, .psd, 1 страница. Подробности при общении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад