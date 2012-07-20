Отредактировать PSD файлы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок367 просмотров

Здравствуйте!

Нужно внести изменения в PSD файлы.

Сроки не "горящие".

Работа не сложная.

Думаю, что проект заинтересует начинающих дизайнеров.

Бюджет 5 у.е.

13 лет назад
ttt555
56 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

art-makivka
Надежда 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
2 дня
Всем привет! Мне надо было отредактировать 8 фотошоповских файлов. Надежда отвечала всем моим требованиям: -художественное образование -наличие портфолио -месторасположение Украина -быстрота выполнения заказа -ответственность Работой доволен. Ставлю оценку 10 баллов. Буду еще обращаться к Надежде. Надеюсь не один раз. Свой отзыв могу подтвердить в телефонном режиме или другими средствами связи. Молодец. Так держать С ув. Александр
Очень довольна сотрудничеству с Александром, Четкое задание, подробное ТЗ, вежливое общение. Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, и другим фрилансерам рекомендую Александра, как очень положительного заказчика

Заявки фрилансеров

art-makivka
Надежда 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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