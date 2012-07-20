Отредактировать PSD файлы

Всем привет! Мне надо было отредактировать 8 фотошоповских файлов. Надежда отвечала всем моим требованиям: -художественное образование -наличие портфолио -месторасположение Украина -быстрота выполнения заказа -ответственность Работой доволен. Ставлю оценку 10 баллов. Буду еще обращаться к Надежде. Надеюсь не один раз. Свой отзыв могу подтвердить в телефонном режиме или другими средствами связи. Молодец. Так держать С ув. Александр