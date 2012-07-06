Дизайн веб-страницы-приглашения на свадьбу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок208 просмотров

На странице нужно оформление с элементами: якоря, кормаблики, камыши, гнездо, уточки. Схема примерно такая: http://img109.imageshack.us/img109/3590/p1130438j.jpg (собрать можно из готовых элементов или нарисовать; первое предпочтительнее, так как всё достаточно критично по срокам)

Интересует примерная оценка стоимости и телефон (и время, когда звонить можно; обсуждать задачу готов только по телефону). Оплатить могу яндекс-деньгами, банковским переводом или наликом (если вы из Петербурга). Вебманаями - нет.

13 лет назад
raskumandrin
Петр 
30 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$80
5 дней

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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