1. Необходимо скопировать дизайн из шаблона http://images.osc4.template-help.com/wt_32657//#в PSD макет 2. Внести в него изменения согласно ТЗ 3. Разместить текст и вставить в него изображения для образца ТЗ, текст ...
Дизайн ремонтно-строительного сайта
Здравствуйте уважаемые дизайнеры.
Нужно нарисовать макет сайта на тему ремонт и строительство. Всего три страницы: главная, рубрика, статья.
Я сделал наброски этих страниц, смотрите в прикрепе. К наброскам прилагается подробное текстовое ТЗ, дам почитать позже вероятным исполнителям.
На разработку есть 7 дней, обязательный показ промежуточных вариантов дизайна.
Выбирать исполнителя буду 8 июля, вечером, до этого смело отправляйте заявки, указывайте ваши цены.
Сайт пример: eleosstroy(точка)ru, должно получится не хуже.
Имею некоторое количество денег на фотобанке fotolia.com, так что графику можно брать там.
Связь: Skype (наушники и микрофон предпочтительней), icq, E-mail.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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