Дизайн ремонтно-строительного сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен46 заявок455 просмотров

Здравствуйте уважаемые дизайнеры.

Нужно нарисовать макет сайта на тему ремонт и строительство. Всего три страницы: главная, рубрика, статья.

Я сделал наброски этих страниц, смотрите в прикрепе. К наброскам прилагается подробное текстовое ТЗ, дам почитать позже вероятным исполнителям.

На разработку есть 7 дней, обязательный показ промежуточных вариантов дизайна.

Выбирать исполнителя буду 8 июля, вечером, до этого смело отправляйте заявки, указывайте ваши цены.

Сайт пример: eleosstroy(точка)ru, должно получится не хуже.

Имею некоторое количество денег на фотобанке fotolia.com, так что графику можно брать там.

Связь: Skype (наушники и микрофон предпочтительней), icq, E-mail.

13 лет назад
Dlovar
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

milk-nuts
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$250
5 дней
С Алексеем было приятно работать, мгновенные правки, хороший вкус, высокая производительность,всегда на связи. Работу завершили раньше срока. Большое спасибо.
Приятно поработать с человеком, который точно знает что хочет, четко формулирует задачу, всегда на связи и вовремя оплачивает работу.

Заявки фрилансеров

milk-nuts
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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