Дизайн ремонтно-строительного сайта

Здравствуйте уважаемые дизайнеры.

Нужно нарисовать макет сайта на тему ремонт и строительство. Всего три страницы: главная, рубрика, статья.

Я сделал наброски этих страниц, смотрите в прикрепе. К наброскам прилагается подробное текстовое ТЗ, дам почитать позже вероятным исполнителям.

На разработку есть 7 дней, обязательный показ промежуточных вариантов дизайна.

Выбирать исполнителя буду 8 июля, вечером, до этого смело отправляйте заявки, указывайте ваши цены.

Сайт пример: eleosstroy(точка)ru, должно получится не хуже.

Имею некоторое количество денег на фотобанке fotolia.com, так что графику можно брать там.

Связь: Skype (наушники и микрофон предпочтительней), icq, E-mail.