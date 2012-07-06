Редизайн интернет-магазина светотехнической прод.

Уважаемые web дизайнеры!

Необходим редизайн интернет-магазина, дизайн которого сейчас желает лучшего.

Что хотелось бы получить в итоге:

- зайдя 1 раз на сайт, хотелось бы на него вернуться еще раз и показать знакомым

- не нужен мега дизайн за 100000 рублей, нужен радующий глаз, аккуратный, дополняющий товары интернет магазина, соответствующий направлению интернет-магазина (люстры, светильники, бра, торшеры, настольные лампы, подвесы, споты, настенно-потолочные, точечные светильники...вобщем СВЕТ)

Ждем ваших вариантов...

Вот то svetmsk.ru , что есть на данный момент. Сделайте, пожалуйста, из этого конфетку :