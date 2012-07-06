Макет сайта

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт50 заявок563 просмотра

Макет сайта, продающего программы для обработки видео и аудио – http://need4video.com

Контент на сайте останется прежним.

Страницы – главная, продуктовая, регистрации, download.

В меню со списком продуктов останутся только основные продукты.

Примеры сайтов, которые нравятся –

http://accusoft.com/ (цвета, верхнее меню, под меню баннер)

на главной - вместо длинного списка программ - раскрывающиеся списки с программами по категориям

13 лет назад
need4video
Мария 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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