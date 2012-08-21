Редизайн для мебельного сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен56 заявок311 просмотров

Уважаемые web дизайнеры!

Необходим редизайн сайта, дизайн которого очень сильно устарел.

На разработку есть 7 дней, обязательный показ промежуточных вариантов дизайна.

Что хотелось бы получить в итоге:

-не нужен мега дорогой дизайн, нужен аккуратный соответствующий направлению сайт (изготовление мебели под заказ – шкафы купе, детские, офисная мебель, кухни)

Ждем ваши предложения…

Вот то pod-zakaz.com.ua, что есть на данный момент. Сделайте, пожалуйста, из этого конфетку

13 лет назад
Winkel012
Эдуард 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Спасибо, сделал все на высшем уровне, соблюдает ТЗ, очень довольны работой!
Отличный работодатель, четкое ТЗ, достойная оплата, приятно было работать :)

Заявки фрилансеров

shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн веб-страницы-приглашения на свадьбу

    На странице нужно оформление с элементами: якоря, кормаблики, камыши, гнездо, уточки. Схема примерно такая: http://img109.imageshack.us/img109/3590/p1130438j.jpg (собрать можно из готовых элементов или нарисовать; первое предпочтительнее, так как всё достаточно критично по срокам) Интересует ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн ремонтно-строительного сайта

    $200

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Нужно нарисовать макет сайта на тему ремонт и строительство. Всего три страницы: главная, рубрика, статья. Я сделал наброски этих страниц, смотрите в прикрепе. К наброскам прилагается подробное текстовое ТЗ, дам ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скопировать дизайн с шаблона

    $15

    1. Необходимо скопировать дизайн из шаблона http://images.osc4.template-help.com/wt_32657//#в PSD макет 2. Внести в него изменения согласно ТЗ 3. Разместить текст и вставить в него изображения для образца ТЗ, текст ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Ищу дизайнера,нужно создать сайт по типу http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/15637.html Интересует цена P.S. У кого есть похожие работы,рассмотрю покупку

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Макет сайта

    $2500

    Макет сайта, продающего программы для обработки видео и аудио – http://need4video.com Контент на сайте останется прежним. Страницы – главная, продуктовая, регистрации, download. В меню со списком продуктов останутся только основные продукты. ...

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать дизайн интернет-магазина зоотоваров

    Необходимо разработать дизайн главной страницы интернет-магазина зоотоваров. ТЗ доступно по ссылке: http://abweb.com.ua/temp/tz.doc Идея дизайна доступна по ссылке: http://abweb.com.ua/temp/zoo.jpg Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки разработки в заявках.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переделать меню (дизайн)

    Для сайта http://www.411.by требуется переделать дизайн меню. Будут добавлены ещё пункты "Вопрос-ответ" , "Оптовикам". Вместе с переделкой дизайна меню нужно продумать как отображать форму поиска (можно оставить как есть, добавив в меню соотв. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать главную страницу сайта

    Здравствуйте ! немного доработать сайт интернет магазин игрушек +18, конкретного тз нет так как хотелось бы что бы дизайнер посмотрел и предложил свои идеи как лучше, есть исходники баннеров которые соответственно предоставлю) все остальное ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад