На странице нужно оформление с элементами: якоря, кормаблики, камыши, гнездо, уточки. Схема примерно такая: http://img109.imageshack.us/img109/3590/p1130438j.jpg (собрать можно из готовых элементов или нарисовать; первое предпочтительнее, так как всё достаточно критично по срокам) Интересует ...
Редизайн для мебельного сайта
Уважаемые web дизайнеры!
Необходим редизайн сайта, дизайн которого очень сильно устарел.
На разработку есть 7 дней, обязательный показ промежуточных вариантов дизайна.
Что хотелось бы получить в итоге:
-не нужен мега дорогой дизайн, нужен аккуратный соответствующий направлению сайт (изготовление мебели под заказ – шкафы купе, детские, офисная мебель, кухни)
Ждем ваши предложения…
Вот то pod-zakaz.com.ua, что есть на данный момент. Сделайте, пожалуйста, из этого конфетку
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $200
Здравствуйте уважаемые дизайнеры. Нужно нарисовать макет сайта на тему ремонт и строительство. Всего три страницы: главная, рубрика, статья. Я сделал наброски этих страниц, смотрите в прикрепе. К наброскам прилагается подробное текстовое ТЗ, дам ...Завершен13 лет назад
- $15
1. Необходимо скопировать дизайн из шаблона http://images.osc4.template-help.com/wt_32657//#в PSD макет 2. Внести в него изменения согласно ТЗ 3. Разместить текст и вставить в него изображения для образца ТЗ, текст ...Закрыт13 лет назад
- $100
Ищу дизайнера,нужно создать сайт по типу http://www.templatemonster.com/oscommerce-templates/15637.html Интересует цена P.S. У кого есть похожие работы,рассмотрю покупкуЗавершен13 лет назад
- $2500
Макет сайта, продающего программы для обработки видео и аудио – http://need4video.com Контент на сайте останется прежним. Страницы – главная, продуктовая, регистрации, download. В меню со списком продуктов останутся только основные продукты. ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать дизайн главной страницы интернет-магазина зоотоваров. ТЗ доступно по ссылке: http://abweb.com.ua/temp/tz.doc Идея дизайна доступна по ссылке: http://abweb.com.ua/temp/zoo.jpg Указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки разработки в заявках.Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать тему оформления для интернете-магазина, который будет работать на CMS Wordpress. В комментариях укажите стоимость работ и сроки.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта http://www.411.by требуется переделать дизайн меню. Будут добавлены ещё пункты "Вопрос-ответ" , "Оптовикам". Вместе с переделкой дизайна меню нужно продумать как отображать форму поиска (можно оставить как есть, добавив в меню соотв. ...Завершен13 лет назад
- $50
Описание и ссылку на сайт обговариваю с исполнителем.Завершен13 лет назад
Здравствуйте ! немного доработать сайт интернет магазин игрушек +18, конкретного тз нет так как хотелось бы что бы дизайнер посмотрел и предложил свои идеи как лучше, есть исходники баннеров которые соответственно предоставлю) все остальное ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад