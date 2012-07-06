Создание psd дизайна для сайтов

На странице нужно оформление с элементами: якоря, кормаблики, камыши, гнездо, уточки. Схема примерно такая: http://img109.imageshack.us/img109/3590/p1130438j.jpg (собрать можно из готовых элементов или нарисовать; первое предпочтительнее, так как всё достаточно критично по срокам) Интересует ...