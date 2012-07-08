Шапка для интернет-магазина компьютеров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок159 просмотров

Нужна шапка для ИМ компьютеров

Исходник есть

Летний вариант, белый песок, солнце, океан

1000вмр бюджет

13 лет назад
bogatir
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$25
2 дня
Нарисовала 17 вариантов шапки! По срокам молниеносно! Отличный дизайнер! Рекомендую!
Очень хороший заказчик.Оплата своевременная.Мои всем рекомендации для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Natali_Mis
52 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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