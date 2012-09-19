Нужен качественный дизайн портала по недвижимости.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок381 просмотр

Нужен качественный, красивый дизайн!!!

Работаем без предоплаты! Делаете макет главной, если нас устраивает переводим предоплату 50%.

13 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Ответственный, креативный и приятный в общении исполнитель. Соблюдает сроки, рекомендую!
Работал с заказчиком без предоплаты. Задание ставит четко, с оплатой не тянет, наилучшие впечатления от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

razlogov
Иван 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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