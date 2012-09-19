Нужно придумать новую цветовую гамму для сайта http://sms-guru.ru, которая бы больше подходила для сайта поздравительной тематики, чем текущая. Макета у меня нет, поэтому можно "разукрасить" скриншот сайта (например, вот эту страницу: http://sms-guru.ru/sms/send/3494/ - на ней ...
Нужен качественный дизайн портала по недвижимости.
Нужен качественный, красивый дизайн!!!
Работаем без предоплаты! Делаете макет главной, если нас устраивает переводим предоплату 50%.
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