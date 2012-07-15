Изменить цвет меню. Иконки. Фон.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок259 просмотров

Сменить цвета в бесплатном шаблоне сайта - http://www.freetemplatesonline.com/templates/Busines-LLC-223.html

не трогая css, html, div-ы. Создавать .psd - НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Главная задача - за счёт смены цветов и верхнего фона шапки - изменить внешний вид, придать ему вид Web2, не более того.

Точный цвет меню, который хотелось бы видеть. Цвет синий.

http://www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/item/glossy-vertical-menu/

1) Цвет меню чёрный на чёрный, более насыщенный, стеклянный.

2) Цвет меню светло голубой на голубой.

Пример цветов чёрного и голубого - http://www.pixelys.com/wp-content/uploads/2008/02/post_glossy-rounded-dropline-tabs.png

3) В верху с лева - шар заменить на реалистичный объёмный шар, цветом от № 2 (голубое меню)

Надпись справа от шара стереть.

Пример шара - http://1.bp.blogspot.com/-ZxEMwCNqMh8/Tblq-JTKYxI/AAAAAAAAHng/dvl-Qmfa8Go/s1600/Ball.jpg

4) Иконки в шапке справа - заменить на кнопки картинки (в отличии от кнопок меню).

5) Кнопки которые на странице "Solutions" заменить на красный насыщенный.

Кнопки на странице "Home" должны быть под цвет № 2 (голубое меню).

6) Фоновая картинка шапки - без фото лиц людей, но в цвет № 2 (голубое меню), с небольшим градиентом.

7) Итого, в шаблоне должно быть три основный цвета: Чёрный, Голубой, Красный.

Насыщенность голубого, как пример - http://www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/item/glossy-vertical-menu/

Насыщенность чёрного как пример - http://www.pixelys.com/wp-content/uploads/2008/02/post_glossy-rounded-dropline-tabs.png

Насыщенность красного как пример - http://www.psdpsds.com/wp-content/uppsd/20120419/red-glossy-ball.jpg

Остальное без изменений.

Оплата webmoney.

CSSHTMLWordPress
13 лет назад
tech-host
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dec1ros
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$35
1 день
Выбрал Андрея, так как он не стал ждать, когда же ему вышлют приглашение, а сам проявил инициативу, и продемонстрировал первоначальный вариант. Внимательно и настойчиво добивался результата, чтоб сделать работу в соответствии с заказом. Работа выполнена на "Хорошо" и "Отлично".
Работа с Михаилом доставила огромное удовольствие. Знает чего хочет. Если что-то не понятно, терпеливо приведет наглядные примеры "в картинках". И просто приятный человек. Оплату произвел моментально.

Заявки фрилансеров

dec1ros
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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