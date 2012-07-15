Нужен качественный, красивый дизайн!!! Работаем без предоплаты! Делаете макет главной, если нас устраивает переводим предоплату 50%.
Изменить цвет меню. Иконки. Фон.
Сменить цвета в бесплатном шаблоне сайта - http://www.freetemplatesonline.com/templates/Busines-LLC-223.html
не трогая css, html, div-ы. Создавать .psd - НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Главная задача - за счёт смены цветов и верхнего фона шапки - изменить внешний вид, придать ему вид Web2, не более того.
Точный цвет меню, который хотелось бы видеть. Цвет синий.
http://www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/item/glossy-vertical-menu/
1) Цвет меню чёрный на чёрный, более насыщенный, стеклянный.
2) Цвет меню светло голубой на голубой.
Пример цветов чёрного и голубого - http://www.pixelys.com/wp-content/uploads/2008/02/post_glossy-rounded-dropline-tabs.png
3) В верху с лева - шар заменить на реалистичный объёмный шар, цветом от № 2 (голубое меню)
Надпись справа от шара стереть.
Пример шара - http://1.bp.blogspot.com/-ZxEMwCNqMh8/Tblq-JTKYxI/AAAAAAAAHng/dvl-Qmfa8Go/s1600/Ball.jpg
4) Иконки в шапке справа - заменить на кнопки картинки (в отличии от кнопок меню).
5) Кнопки которые на странице "Solutions" заменить на красный насыщенный.
Кнопки на странице "Home" должны быть под цвет № 2 (голубое меню).
6) Фоновая картинка шапки - без фото лиц людей, но в цвет № 2 (голубое меню), с небольшим градиентом.
7) Итого, в шаблоне должно быть три основный цвета: Чёрный, Голубой, Красный.
Насыщенность голубого, как пример - http://www.dynamicdrive.com/style/csslibrary/item/glossy-vertical-menu/
Насыщенность чёрного как пример - http://www.pixelys.com/wp-content/uploads/2008/02/post_glossy-rounded-dropline-tabs.png
Насыщенность красного как пример - http://www.psdpsds.com/wp-content/uppsd/20120419/red-glossy-ball.jpg
Остальное без изменений.
Оплата webmoney.
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Заявки фрилансеров
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