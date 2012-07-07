Нужен качественный, красивый дизайн!!! Работаем без предоплаты! Делаете макет главной, если нас устраивает переводим предоплату 50%.
Сделать кликабельными ссылки + формы отправки
Сделать кликабельными ссылки + формы отправки.
Задача.
1. Есть на 2 турсайтах (discont-tury.ru и скидка-тур.рф) блок со спецпредложениями. Этот блок идентичен что на одном, что на другом сайте.
Блок обновляется при помощи CSV файла, который каждый день (в идеале) загружается по ФТП.
2. Каждое спецпредложение кликабельно. Нажимаешь и выскакивает окошко с кратким описанием спеца + кнопка "Подробнее"
3. Знаю, что на вышеперечисленных сайтах это реализовано при помощи джумловских модулей.
4. Есть другие сайты-самописки. otdohhni.ru skidka-tur.ru
На них уже реализовано обновление спецпрдложений по ФТП.
Нужно сделать кликабельным каждое спецпредложение, плюс отправлять данные с формочек на емейл + в БД.
Постоплата. ЯД.
Сроки – сегодня.
Оплата моментальна.
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