Сделать кликабельными ссылки + формы отправки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки172 просмотра

Сделать кликабельными ссылки + формы отправки.

Задача.

1. Есть на 2 турсайтах (discont-tury.ru и скидка-тур.рф) блок со спецпредложениями. Этот блок идентичен что на одном, что на другом сайте.

Блок обновляется при помощи CSV файла, который каждый день (в идеале) загружается по ФТП.

2. Каждое спецпредложение кликабельно. Нажимаешь и выскакивает окошко с кратким описанием спеца + кнопка "Подробнее"

3. Знаю, что на вышеперечисленных сайтах это реализовано при помощи джумловских модулей.

4. Есть другие сайты-самописки. otdohhni.ru skidka-tur.ru

На них уже реализовано обновление спецпрдложений по ФТП.

Нужно сделать кликабельным каждое спецпредложение, плюс отправлять данные с формочек на емейл + в БД.

Постоплата. ЯД.

Сроки – сегодня.

Оплата моментальна.

13 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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