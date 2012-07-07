Требуется разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки248 просмотров

Требуется разработать дизайн и облагородить главную страницу сайта http://iconbooking.com/

Также добавить корзину покупок.

желательно киевляне. опыт работы и портфолио обязательно.

эскиз предполагаемой новой главной страницы скину по запросу.

13 лет назад
traudipippin
Василий 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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