Нужен качественный, красивый дизайн!!! Работаем без предоплаты! Делаете макет главной, если нас устраивает переводим предоплату 50%.
Требуется разработать дизайн сайта
Требуется разработать дизайн и облагородить главную страницу сайта http://iconbooking.com/
Также добавить корзину покупок.
желательно киевляне. опыт работы и портфолио обязательно.
эскиз предполагаемой новой главной страницы скину по запросу.
Заявки фрилансеров
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