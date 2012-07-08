Привет всем.

Нужен дизайн сайта-визитки, посвященной системе контроля рабочего времени.

Планируемый движок - DLE 9. Фиксированная ширина 1200, справа и слева пустое место отступы - для виджетов

Требования к страницам:

1 - Вступительная главная страница -

Внешний вид - на подобии http://tigerwoodsonline.ea.com/ - заменить на фото босса с приятным лицом

2 - Страница - стандартная лента новостей DLE - (миникартинка, текст, цена, " корзинка купить"

3 - Страница - полная новость - содержание стандартное дле, кроме цена, и кнопки купить

4 - Страница таблица из корзины товаров для оформления.

Нарисовать отдельные элементы -

- Основы для кнопок типа Купить, подробнее, несколько цветов, в гамме сайта

- Таблица с заголовками

- Небольшая рамка тени вокруг фото - фото как бы парит (интересует именно сама рамка обрамления)

- Выбрать подходящий шрифт в одном стиле для текста, кнопок, меню

Все шрифты должны быть стандартными, легко читаемыми. Все элементы меню и некоторых кнопок, при верстке будут текстовые, поэтому прошу использовать те шрифты, то что можно использовать потом при верстке

Прошу указать, цену и сроки. Новички не принимаются. Будем рассматривать портфолио...