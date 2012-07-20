Дизайн интернет-магазина наушников monster beats

нравится http://www.beats-shop.ru/, http://www.beatsbydre.com/

бюджет невелик, но и работа не муторная) много придумывать не нужно)

бюджет 2000р.(65у.е.)

Нужно чтоб сайт был похож на официальный)