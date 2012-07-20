Дизайн интернет-магазина наушников monster beats

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок282 просмотра

Дизайн интернет-магазина наушников monster beats

нравится http://www.beats-shop.ru/, http://www.beatsbydre.com/

бюджет невелик, но и работа не муторная) много придумывать не нужно)

бюджет 2000р.(65у.е.)

Нужно чтоб сайт был похож на официальный)

13 лет назад
n_h_n
Наиль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aticus-finch
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$50
4 дня
Отличный исполнитель! Хороший дизайн за разумные деньги, дизайнеров такого уровня которые готовы работать по разумной цене очень сложно найти, по моему опыту. Всем советую! буду и дальше сотрудничать! Спасибо)
Очень комфортное и приятное сотрудничество. Понимание задач специалиста и потребностей от продукта приводит к отличному результату совместной работы :)

Заявки фрилансеров

aticus-finch
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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