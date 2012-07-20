Нужен качественный, красивый дизайн!!! Работаем без предоплаты! Делаете макет главной, если нас устраивает переводим предоплату 50%.
Дизайн интернет-магазина наушников monster beats
Дизайн интернет-магазина наушников monster beats
нравится http://www.beats-shop.ru/, http://www.beatsbydre.com/
бюджет невелик, но и работа не муторная) много придумывать не нужно)
бюджет 2000р.(65у.е.)
Нужно чтоб сайт был похож на официальный)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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