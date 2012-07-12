Приватный проект для Кравченко Артем (mr_temi4)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки215 просмотров

Сверстать главную страницу сайта

Требования к верстке:

- css

- валидность

- кроссбраузерность

- код открытый

- сверстать под браузеры: Opera, Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer 8, 9 версии

CSS
13 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mr_temi4
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Пунктуальный, ответственный, стрессоустойчивый. Пришлось делать доработки, но не по вине исполнителя, а из-за тонкостей проекта. Рекомендую! Буду сотрудничать еще.
Спасибо за оказанное доверие. Было приятно работать, все рабочие моменты решались оперативно и совершенно адекватно. Заказчик знает, что нужно, и формулирует задачи четко и корректно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

mr_temi4
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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