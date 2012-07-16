Приватный проект для Олениченко Ольги

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Завершен1 заявка147 просмотров

Редизайн сайта

13 лет назад
kolebastr
Николай 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Ranivel
Ольга 
51 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$220
7 дней
Всё сделано быстро и отлично! Редизайн главной страницы + 3 внутренние страницы и при этом очень недорого! Качество исходников отличное - WEB-программист тоже остался доволен! Обязательно обращусь ещё.
Спасибо, Николай, за интересный проект, оплату и хорошие слова :)

Заявки фрилансеров

Ranivel
Ольга 
51 год
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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