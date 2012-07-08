Надо разработать дизайн интернет-магазина для продажи национальных русских сувениров: матрешки, шапки-ушанки и т.п. В концепции должны быть национальные узоры хохлома и т.п., картинки или элементы сувениров. Необходимо подготовить дизайн основных страниц магазина: ...
Нарисовать красивый мультяшный дизайн
Нужен дизайн, красивый. Для Парка Атракционов.
ТЗ во вложении.
Заявки фрилансеров
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