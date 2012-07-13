Дизайн главной страницы (лендинг)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки216 просмотров

Нужна главная для сайта интернет казино. Слабый пример такой страницы прикреплён ниже. Более подробно детали и т.д будут обговорены с исполнителем.

P.S предпочтение отдам по портфолио и наличию брифа на дизайн.

P.S.S нужен дизайн всего одной страницы, в перспективе будут дорисовываться внутренние за дополнительную плату.

13 лет назад
SPEED2008
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад
$105
3 дня
Спасибо за работу.
Станислав, сбасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

nikavera
Вера 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
73 отзыва
13 лет назад