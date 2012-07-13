Дизайн главной страницы (лендинг)

Нужна главная для сайта интернет казино. Слабый пример такой страницы прикреплён ниже. Более подробно детали и т.д будут обговорены с исполнителем.

P.S предпочтение отдам по портфолио и наличию брифа на дизайн.

P.S.S нужен дизайн всего одной страницы, в перспективе будут дорисовываться внутренние за дополнительную плату.