Приватный проект для Циттель Ксении

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки158 просмотров

Требуется разработка дизайна для Главной страницы

13 лет назад
capable
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$190
3 дня
Хорошая работа, спасибо!
Станислав предоставил возможность поработать над очень интересным для меня проектом. Сам заказчик принимал активное участие в работе, что позволило сделать проект на высшем уровне.

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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