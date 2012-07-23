Дизайн сайта ремонтно-строительной фирмы

Требуется сделать дизайн сайта для фирмы ремонтно-отделочных услуг.

Планируемый движок — Wordpress.

Фиксированная ширина 1200.

Требуется разработать дизайн главной и внутренней страниц. На главной будет основная навигация, слайдер больших картинок с услугами. На внутренней слайдера не будет, 2 колонки левая для контента правая для виджетов.

По цветам предпочтение - бордовый, черный, изумрудный, красный.

В принципе исключить - салатовый, голубой, светло-желтный.

На конечном макете внутренней страницы должны будут присутствовать примеры как выглядят:

1) таблицы с ценами

2) список услуг

3) форма связи

4) контактная информация

5) текст

6) комментарии

7) портфолио

Перед окончательным согласованием нужно будет показать пару раз общее направление, для корректировки.

Все шрифты должны быть стандартными, легко читаемыми. Все элементы меню и некоторых кнопок, при верстке будут текстовые, поэтому используйте ТОЛЬКО стандартные шрифты.

Остальные подробности после принятия решения о выборе исполнителя.

Просьба сразу указывать сроки. Наличие портфолио обязательно, новичкам можно не писать.