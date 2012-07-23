Требуется разработка дизайна для Главной страницы
Дизайн сайта ремонтно-строительной фирмы
Требуется сделать дизайн сайта для фирмы ремонтно-отделочных услуг.
Планируемый движок — Wordpress.
Фиксированная ширина 1200.
Требуется разработать дизайн главной и внутренней страниц. На главной будет основная навигация, слайдер больших картинок с услугами. На внутренней слайдера не будет, 2 колонки левая для контента правая для виджетов.
По цветам предпочтение - бордовый, черный, изумрудный, красный.
В принципе исключить - салатовый, голубой, светло-желтный.
На конечном макете внутренней страницы должны будут присутствовать примеры как выглядят:
1) таблицы с ценами
2) список услуг
3) форма связи
4) контактная информация
5) текст
6) комментарии
7) портфолио
Перед окончательным согласованием нужно будет показать пару раз общее направление, для корректировки.
Все шрифты должны быть стандартными, легко читаемыми. Все элементы меню и некоторых кнопок, при верстке будут текстовые, поэтому используйте ТОЛЬКО стандартные шрифты.
Остальные подробности после принятия решения о выборе исполнителя.
Просьба сразу указывать сроки. Наличие портфолио обязательно, новичкам можно не писать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо создать шапку для сайта. Требования: Шапка должна повторяться по ширине. Размер 620 на 300 пикс. Тематика шапки: все что связано с афтографами, звезды голливуда, эстрады, театра ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Нужна главная для сайта интернет казино. Слабый пример такой страницы прикреплён ниже. Более подробно детали и т.д будут обговорены с исполнителем. P.S предпочтение отдам по портфолио и наличию брифа на дизайн. ...Завершен13 лет назад
Нужен дизайн, красивый. Для Парка Атракционов. ТЗ во вложении.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Надо разработать дизайн интернет-магазина для продажи национальных русских сувениров: матрешки, шапки-ушанки и т.п. В концепции должны быть национальные узоры хохлома и т.п., картинки или элементы сувениров. Необходимо подготовить дизайн основных страниц магазина: ...Завершен13 лет назад
Есть сайт: http://www.broll.ru Требуется изменить дизайн шапки, полностью её переверстать. Пишите сроки и цены.Завершен13 лет назад
Редизайн сайтаЗавершен13 лет назад
Требуется умение рисовать Предпочтителен опыт в разработке и рисовании таких вещей Оплата после утверждения Прошу указывать сроки и цену Работа должна быть эксклюзивная Прикреплено примерно что хочуЗакрыт13 лет назад
Привет всем. Нужен дизайн сайта-визитки, посвященной системе контроля рабочего времени. Планируемый движок - DLE 9. Фиксированная ширина 1200, справа и слева пустое место отступы - для виджетов ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Дизайн интернет-магазина наушников monster beats нравится http://www.beats-shop.ru/, http://www.beatsbydre.com/ бюджет невелик, но и работа не муторная) много придумывать не нужно) бюджет 2000р.(65у.е.) Нужно чтоб сайт был ...Завершен13 лет назад