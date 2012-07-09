Нарисовать уникальный дизайн сайта Агентства Недвижимости в г.Нефтеюганске. обо всем в ICQ 557685956 Сайт на подобие этих соберем etagi.com Список объектов как тут http://www.kievrealty.com.ua/ И много другое при личной переписки) ...
Дизайн сайта рекламного агентства.
Необходимо Нарисовать дизайн сайта в перспективе сверстать и запустить сайт для рекламного агентства.
В качестве удачного примера :
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов37 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Персонально для Сканцева Галина Викторовна (Gal4onok_sc)Завершен13 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта коллективных покупок (сайта скидок), точнее одной страницы — непосредственно страницы с акцией (включая все иконки, логотип и т.д.), ссылку на страницу с той же функциональностью предоставлю. Формат — .psd, дизайн должен ...Закрыт13 лет назад
Скажите, сколько это будет стоить??? Пока хочу узнать стоимость. Есть сайт на вордпрессе kostetska.com нужно сменить тему на вот эту http://yourinspirationweb.com/demo/impero/home-version-3/ + поставить кнопочки для переходя на мои странички в соц ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется сделать дизайн сайта для фирмы ремонтно-отделочных услуг. Планируемый движок — Wordpress. Фиксированная ширина 1200. Требуется разработать дизайн главной и внутренней страниц. На главной будет основная навигация, слайдер больших картинок ...Завершен13 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта на подобие http://wm.com с небольшими изменениями. В процессе нужно будет сделать несколько вариантов до полного согласования макета. ТЗ составлено, оплата WM после согласования финального варианта, перед получением макета в формате ...Завершен13 лет назад
- $250
Требуется разработка дизайна для Главной страницыЗавершен13 лет назад
Необходимо создать шапку для сайта. Требования: Шапка должна повторяться по ширине. Размер 620 на 300 пикс. Тематика шапки: все что связано с афтографами, звезды голливуда, эстрады, театра ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Нужна главная для сайта интернет казино. Слабый пример такой страницы прикреплён ниже. Более подробно детали и т.д будут обговорены с исполнителем. P.S предпочтение отдам по портфолио и наличию брифа на дизайн. ...Завершен13 лет назад
Нужен дизайн, красивый. Для Парка Атракционов. ТЗ во вложении.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад