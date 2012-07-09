Нарисовать два элемента для сайта

Доброго времени суток!

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Для блока управления сотрудниками нужно нарисовать три картинки.

1. Стрелки переключения сотрудников. (Стрелки которые перелистывают слайдер со списком сотрудников). Сейчас мы поставили дефолтные вытянутые. Нужно нарисовать красивые, вытянутые, вписывающиеся в имеющийся дизайн.

2. Нарисовать дефолтную картинку для сотрудника. Т.е. картинка, которая должна отображаться вместо фото сотрудника, в том случае если у него нет фото. Размер должен соответсовать размерам фоток сотрудников представленных в слайдере.

Выбор исполнителя будет выбираться по параметрам цена/качество.