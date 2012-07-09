Нарисовать два элемента для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок143 просмотра

Доброго времени суток!

Есть сайт - http://kepweb.ru/index.html

Для блока управления сотрудниками нужно нарисовать три картинки.

1. Стрелки переключения сотрудников. (Стрелки которые перелистывают слайдер со списком сотрудников). Сейчас мы поставили дефолтные вытянутые. Нужно нарисовать красивые, вытянутые, вписывающиеся в имеющийся дизайн.

2. Нарисовать дефолтную картинку для сотрудника. Т.е. картинка, которая должна отображаться вместо фото сотрудника, в том случае если у него нет фото. Размер должен соответсовать размерам фоток сотрудников представленных в слайдере.

Выбор исполнителя будет выбираться по параметрам цена/качество.

13 лет назад
PaulSchuher
Павел 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн + верстка мебельного портала

    Необходим редизайн+верстка мебельного портала www.meb4u.ru. По задачам. Главная страница, блок расширенного поиска, блок "с этой позицией просматривают"+ страница админки. Оплата поэтапная, ТЗ прикреплено Просьба оставлять цены и сроки

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства.

    Необходимо Нарисовать дизайн сайта в перспективе сверстать и запустить сайт для рекламного агентства. В качестве удачного примера : http://www.pravilapr.ru/ http://ravoshod.ru/ http://www.club-nik.ru/

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать 10 картинок для сайта

    $50

    Нужно нарисовать 10 картинок для сайта. 2 картинки размером 400 на 500 и 8 - 150 на 150. Картинки должны быть уникальными. Подробное описание картинок будет отправлено по запросу. Тематика - легкая эротика.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта агентства недвижимости

    $500

    Нарисовать уникальный дизайн сайта Агентства Недвижимости в г.Нефтеюганске. обо всем в ICQ 557685956 Сайт на подобие этих соберем etagi.com Список объектов как тут http://www.kievrealty.com.ua/ И много другое при личной переписки) ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн страницы

    $100

    Нужен дизайн сайта коллективных покупок (сайта скидок), точнее одной страницы — непосредственно страницы с акцией (включая все иконки, логотип и т.д.), ссылку на страницу с той же функциональностью предоставлю. Формат — .psd, дизайн должен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Смена темы сайта на Вордпресс

    Скажите, сколько это будет стоить??? Пока хочу узнать стоимость. Есть сайт на вордпрессе kostetska.com нужно сменить тему на вот эту http://yourinspirationweb.com/demo/impero/home-version-3/ + поставить кнопочки для переходя на мои странички в соц ...

    WordPress
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта ремонтно-строительной фирмы

    $100

    Требуется сделать дизайн сайта для фирмы ремонтно-отделочных услуг. Планируемый движок — Wordpress. Фиксированная ширина 1200. Требуется разработать дизайн главной и внутренней страниц. На главной будет основная навигация, слайдер больших картинок ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    Необходимо нарисовать дизайн сайта на подобие http://wm.com с небольшими изменениями. В процессе нужно будет сделать несколько вариантов до полного согласования макета. ТЗ составлено, оплата WM после согласования финального варианта, перед получением макета в формате ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад