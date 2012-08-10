Доработка сайта

Алексею большое человеческое спасибо! Мы переделываем наш сайт уже в 4-ый раз, и наконец-то я поняла, что значит работать с профессионалом. Все быстро, четко, во-время. Алексей - профи высокого уровня в своем деле, и чисто по-человечески с ним приятно иметь дело. Прекрасно видит суть задачи и предлагает продуманные и грамотные решения; очень терепеливо и уважительно относится к заказчику (я сложный заказчик-перфекционист). Еще раз, спасибо, и продолжаем работать!