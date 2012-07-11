Поправить дизайн шапки сайта

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Закрыт10 заявок171 просмотр

Нужно уменьшить высоту шапки до 270 рх, перекомпоновать объекты в шапке и подобрать шрифты.

Сайт stosa-aran.ru

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13 лет назад
FastBest
Наталья 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
13 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
13 лет назад

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