Разработка дизайна для интернет магазина

Нужно создать логотип и переделать (осовременить, сделать более понятным, улучшить) дизайн сайта каталога программ. При этом нужно сохранить простоту оформления и цветовую гамму существующего сайта. Перед добавлением заявки обязательно ознакомтесь с ТЗ (во вложеннии). ...