Нарисовать дизайн и сверстать html-странички

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Завершен22 заявки254 просмотра

Требуется нарисовать дизайн и сверстать html странички для сайта небольшой компании, которая занимается заготовкой и переработкой древисины.

в тон к уже готовому логотипу:)

HTML
13 лет назад
evget0r
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$60
2 дня
Удовлетворительно, но.. под конец пропал и не отвечает
Все супер. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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