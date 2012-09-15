Дизайн для сайта свадебной тематики

Отдала проект Виктору на доработку после того, как меня подвел другой дизайнер. Виктор быстро разобрался в проекте и сделал замечательный дизайн. Сработал быстро, качественно, внес свои предложения, чем улучшил начальную задумку. Учел все правки и всегда был на связи. Получила удовольствие от совместной работы :)