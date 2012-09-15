Дизайн для сайта свадебной тематики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки269 просмотров

Требуется сделать приятный дизайн для сайта, посвященного организации свадеб. Шаблоны не предлагать.

В предложении указывайте ссылки на ваше портфолио.

13 лет назад
slonka
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранные исполнители

Magic_Mist
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$30
7 дней
phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад
$80
5 дней
Отдала проект Виктору на доработку после того, как меня подвел другой дизайнер. Виктор быстро разобрался в проекте и сделал замечательный дизайн. Сработал быстро, качественно, внес свои предложения, чем улучшил начальную задумку. Учел все правки и всегда был на связи. Получила удовольствие от совместной работы :)
Анастасия супер-заказчица :) В очередной раз работаю с ней, и очень доволен. Всё на высшем уровне, тз, построение рабочего режима и своевременная оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Magic_Mist
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад

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