Нужно нарисовать дизайн 1 главной и 2х внутренних страниц системы: 1. главную хочется что в духе: webopulsar.ru * На главной должно быть ссылки: - «Вход» и «регистрация“ - преимущества - ...
Дизайн для сайта свадебной тематики
Требуется сделать приятный дизайн для сайта, посвященного организации свадеб. Шаблоны не предлагать.
В предложении указывайте ссылки на ваше портфолио.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется нарисовать дизайн и сверстать html странички для сайта небольшой компании, которая занимается заготовкой и переработкой древисины. в тон к уже готовому логотипу:)Завершен13 лет назад
В принципе сам сабж. Интернет магазин для детской одежды. Главная и две внутренние страницы. Т.з. имеется.Завершен13 лет назад
- $100
Нужно будет поменять хедер + выполнить небольшие правки по сайтбару. Сайт http://parfumess.ru жду предложений.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужно создать логотип и переделать (осовременить, сделать более понятным, улучшить) дизайн сайта каталога программ. При этом нужно сохранить простоту оформления и цветовую гамму существующего сайта. Перед добавлением заявки обязательно ознакомтесь с ТЗ (во вложеннии). ...Завершен13 лет назад
Требуется разработать дизайн по стилю напоминающий этот сайт http://www.soex.ru/ Схему расположения блоков во вложение Дизайн фиксированный 1024px Требование: Совревенный дизайн, строгий деловой не перегруженный графикой должен ...Завершен13 лет назад
- $75
Здравствуйте. Есть утвержденный дизайн. Необходимо по аналогии,отталкиваясь от утвержденной концепции,разработать 3 внутренних страницы. Необходимо выполнить до завтрашнего утра,все детали объясню.Завершен13 лет назад
- $150
Требуется разработать качественный дизайн интернет-магазина (у вас в портфолио должны быть примеры) Задача срочная, к работе надо приступить сегодня.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
Доработать сайт www.milleniumtour.ru - создать новые страницы, установить он лайн системы бронирования отелей и авиабилетов; создать форму ценовых приложений (пример есть), изменить фотографии на главной странице; в дальнейшем - оптимизация сайта.Завершен13 лет назад
- $250
Добрый день Ladies and Gentlemen, цель нашего проекта - создание дизайна для сайта-визитки. Тематика - бизнес, управление интернациональными проектами, финансы. Мы имеем определенное представление о будущем дизайне и можем предоставить ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт13 лет назад