Разработка дизайна фонда МО по развитию бизнеса

Товарищи дизайнеры, здравствуйте.

Вот задачи:

- доделать вариант, который уже имеется (вышлю на почту комментарии: есть макет полноценный, но нужно переделать некоторые элементы дизайна). Прототип тоже есть. (прикрепляю).

- сделать второй макет того же сайта по тому же ТЗ, но в новом варианте (тоже светлый, но более яркий, возможно поменять расположение элементов и скреативить).

На выходе нужно два законченных макета в псд.

Бюджет до 10000р

Жду Ваших предложений, сроков, стоимости.