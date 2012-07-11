Разработка дизайна фонда МО по развитию бизнеса

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок152 просмотра

Товарищи дизайнеры, здравствуйте.

Вот задачи:

- доделать вариант, который уже имеется (вышлю на почту комментарии: есть макет полноценный, но нужно переделать некоторые элементы дизайна). Прототип тоже есть. (прикрепляю).

- сделать второй макет того же сайта по тому же ТЗ, но в новом варианте (тоже светлый, но более яркий, возможно поменять расположение элементов и скреативить).

На выходе нужно два законченных макета в псд.

Бюджет до 10000р

Жду Ваших предложений, сроков, стоимости.

13 лет назад
lexbog
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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