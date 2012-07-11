Переделать шапку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок158 просмотров

Необходимо сделать 3 варианта шапки, один возможно сделать вариант на Flash (пузырьки, свет)

сайт amurmed.ru

Ребенка с дельфином оставляем, лого тоже - возможно меняем расположение и размер, фасад здания убераем.

Снизу хотят видеть кнопочки-иконки.. как например на clinica-pak.ru

Макет в PSD есть.

В дальнейшем нужен будет флешер для создания баннеров

13 лет назад
Lexxxart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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