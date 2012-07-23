Дизайн сайта веб-студии, занимающейся продвижением

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок166 просмотров

Добрый день

требуется создать креативный дизайн для приживления новых клиентов по продвижению сайтов

рассматриваются только люди с хорошим мышлением и креативным понимаем мира =)

работа по наброску!

13 лет назад
egorweb
Егор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

julia_gorbach
Юлия Горбач 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Очень ответственный исполнитель, всегда на связи, работает ответственно, рекомендую )
Мне понравилось работать с Егором. Задача было четко поставлено + взаимодействие в работе. Не было общих фраз, вроде "мне не нравится" или "не цепляет", это большой плюс=) Побольше бы таких заказчиков-)

Заявки фрилансеров

julia_gorbach
Юлия Горбач 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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