Редизайн странички товара

Мне очень понравилось работать с Максимом. Все правки адекватны, по делу и направлены на качественный результат. Открыт к обсуждению тех или иных решений. Спокойный, приятный в общении человек и ответственный заказчик. Спасибо вам за приятное сотрудничество! Буду рада поработать с вами вновь!