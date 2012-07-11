Дизайн женского сайта

Здравствуйте.

Нужет простой и симпатичный дизайн.

Кроме главной еще 3-4 страницы. Если умеете, то с версткой.

В личку не пишем. Без ссылки на портфолио в подписи тоже не надо мне писать, я не буду тратить время на поиски портфолио.