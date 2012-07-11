Требуется красиво оформить фильтры подбора товара в и-м www.elitepostel.ru (фильтры слева в каждой категории) Можно поменять шрифт,выделить цветом и тд.Главное, чтобы было красиво и радовало глаз. Так же потом потребуется оформить дизайн скидочной и дисконтной карты,поменять номер тел в шапке сайта, нарисовать несколько баннеров.Жду ваши предложения с указанием стоимости работ.