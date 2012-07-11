Создать макет сайта хостинг Компании.

Помнится мне поговорка: "начали за здравие, закончили за упокой". В данной ситуации все обстоит таким же образом. Начало сотрудничества проходило отлично, все в сроки, вносились правки, все были довольны. Когда макет главной страницы утвердили, встал вопрос о оплате. Слова заказчика (Лунегова Романа) : Оплата поступит через 10 дней с момента принятия макета.". Но вот прошло 10 дней, тишина. После обращения с вопросом: "Когда поступят деньги ?", Лунегов Роман ответил: "Я уже отправил на оплату, ждите.". Хорошо. Прошел месяц с момента принятия макета, заказчик перестал отвечать вообще ! Я расцениваю это как кидалово ! Наверно, картинки для верстки хватило.