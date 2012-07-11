Здравствуйте. Нужет простой и симпатичный дизайн. Кроме главной еще 3-4 страницы. Если умеете, то с версткой. В личку не пишем. Без ссылки на портфолио в подписи тоже не надо мне ...
Создать макет сайта хостинг компании
Создать макет сайта хостинг Компании.
Основные критерии,современный дизайн,удобное юзабилити,дизайн должен вызывать доверие клиента.Предпочтительно в светлых тонах.
Оплата в течении 10 дней с момента принятия проекта(макет передается после оплаты)
Предлагайте свои цены и портфолио.
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