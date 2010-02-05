Дизайн слайдшоу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок211 просмотров

Нужно нарисовать 4-5 функциональных слайдов, т.е. с поисковым интерфейсом. Только дизайн слайдов, больше ничего не нужно.

Примеры:

www.bnb.com

http://www.instantshift.com/2010/02/05/66-examples-of-perfect-slideshow-presentation-in-web-design/

Желательны примеры ранее выполненных работ.

13 лет назад
dmitri1
53 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kak_radyga
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

kak_radyga
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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