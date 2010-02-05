Дизайн для браузерной онлайн игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок306 просмотров

Для небольшой браузерной игры требуется нарисовать дизайн. Нужно использовать как растровую графику, так и векторную (во флеше).

В игре комбинируется html и flash.

Краткое описание того, что требуется:

1. Главная страница. Сделать в лучших традициях браузерных игр. Тематика: сражения бобров, ведение экономики. Главные герои – бобры.

2. Страница сайта. Обычная информационная страница.

3. Регистрация. Красиво оформленная страница регистрации с легендой.

4. Деревня. Сама деревня выполняется на флеш, остальное – html.

5. Лобби арены. Лобби полностью на флеше.

6. Арена. Также чистый флеш.

7. Прелоадер для арены и деревни.

8. Городской объект. Красиво оформленная html таблица.

Сводная информация по другим объектам: около 20 графических иконок. 16 зданий. 6 видов башен. 2 вида баз (большие башни). 1 анимированный персонаж. 6 больших аватар. 2 ландшафта (с деревьями, кустами и т.д.).

Более детальная информация с эскизами по заданию высылается на e-mail.

Желательно указывать приблизительные сроки разработки.

ICQ: 605908879, skype: gseleka1 или обращайтесь по внутренней почте.

HTML
13 лет назад
gseleka
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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