Нужно изменить дизайн существующего сайта БезПодряда.ру Переверстать, поменять блоки местами, сделать светлее, добавить выпадающее меню. Примерный вариант изменений "главной" прикрепил в файле - сравниваем с оригиналом. ...
Дизайн для браузерной онлайн игры
Для небольшой браузерной игры требуется нарисовать дизайн. Нужно использовать как растровую графику, так и векторную (во флеше).
В игре комбинируется html и flash.
Краткое описание того, что требуется:
1. Главная страница. Сделать в лучших традициях браузерных игр. Тематика: сражения бобров, ведение экономики. Главные герои – бобры.
2. Страница сайта. Обычная информационная страница.
3. Регистрация. Красиво оформленная страница регистрации с легендой.
4. Деревня. Сама деревня выполняется на флеш, остальное – html.
5. Лобби арены. Лобби полностью на флеше.
6. Арена. Также чистый флеш.
7. Прелоадер для арены и деревни.
8. Городской объект. Красиво оформленная html таблица.
Сводная информация по другим объектам: около 20 графических иконок. 16 зданий. 6 видов башен. 2 вида баз (большие башни). 1 анимированный персонаж. 6 больших аватар. 2 ландшафта (с деревьями, кустами и т.д.).
Более детальная информация с эскизами по заданию высылается на e-mail.
Желательно указывать приблизительные сроки разработки.
ICQ: 605908879, skype: gseleka1 или обращайтесь по внутренней почте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно нарисовать 4-5 функциональных слайдов, т.е. с поисковым интерфейсом. Только дизайн слайдов, больше ничего не нужно. Примеры: www.bnb.com http://www.instantshift.com/2010/02/05/66-examples-of-perfect-slideshow-presentation-in-web-design/ Желательны примеры ранее выполненных работ.Закрыт13 лет назад
- $60
Центр оказывает помощь бабушкам, инвалидам. Раньше он вроде "собес" назывался. Нужен простой дизайн, индекс и внутряк. На индексе: текст и фото здания. Внутряк- только информационные страницы (текст+ картинки) и форма обратной связи. Вобщем, ...Завершен13 лет назад
- $400
Приватный проект для AlexLosevЗавершен13 лет назад
проект закрытДизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $110
Работника нашел. Спасибо всем, кто оставил заявки.Завершен13 лет назад
- $500
Нужно сделать редизайн существующего интернет-магазина (дизайн, верстка) по: 1. нашим замечаниям 2. замечаниям сео аудита 3. добавленному функционалу и расширениям Обязательные требования - наличие подобных работ, четкое и ясное представление о ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Настроить шаблон, почистить от скрытых ссылок, ЧПУ, карта, настроить и проверить работоспособность.Завершен13 лет назад
- $50
Требуется логотип для сайта (без использования стандартных заготовок). Название, цветовая гамма во вложении. Лого будет слева от названия.Завершен13 лет назад
- $150
К существующему интернет-магазину требуется разработать дизайн странички товара по прилагаемой блок-схеме. На выходе требуется послойный psd Элементы строго по сетке. Вместе с новой версией шапки страничка товара до черты на блок схеме должна ...Завершен13 лет назад