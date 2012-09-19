Дизайн для сайта центра социальной помощи

Центр оказывает помощь бабушкам, инвалидам. Раньше он вроде "собес" назывался.

Нужен простой дизайн, индекс и внутряк. На индексе: текст и фото здания. Внутряк- только информационные страницы (текст+ картинки) и форма обратной связи. Вобщем, проще не придумаешь. Но должно быть как минимум- аккуратно. Желательно и красиво =)

Сроки- 7 дней