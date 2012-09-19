Дизайн для сайта центра социальной помощи

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки242 просмотра

Центр оказывает помощь бабушкам, инвалидам. Раньше он вроде "собес" назывался.

Нужен простой дизайн, индекс и внутряк. На индексе: текст и фото здания. Внутряк- только информационные страницы (текст+ картинки) и форма обратной связи. Вобщем, проще не придумаешь. Но должно быть как минимум- аккуратно. Желательно и красиво =)

Сроки- 7 дней

13 лет назад
korifey
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$60
4 дня
Всё гуд!
Оплачено вовремя и всё хорошо прошло.

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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