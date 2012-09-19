Нужно изменить дизайн существующего сайта БезПодряда.ру Переверстать, поменять блоки местами, сделать светлее, добавить выпадающее меню. Примерный вариант изменений "главной" прикрепил в файле - сравниваем с оригиналом. ...
Дизайн для сайта центра социальной помощи
Центр оказывает помощь бабушкам, инвалидам. Раньше он вроде "собес" назывался.
Нужен простой дизайн, индекс и внутряк. На индексе: текст и фото здания. Внутряк- только информационные страницы (текст+ картинки) и форма обратной связи. Вобщем, проще не придумаешь. Но должно быть как минимум- аккуратно. Желательно и красиво =)
Сроки- 7 дней
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